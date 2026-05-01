Москва1 мая Вести.Фонд "Защитники Отечества" сокращает дефицит кадров среди инженерных специальностей, организовав программу обучения для ветеранов спецоперации. Об этом рассказала ИС "Вести" замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

Помогают ветеранам не только с управленческими специальностями. Фонд активно развивает и технические направления.

У нас есть программа с МГТУ имени Баумана по подготовке по инженерным специальностям. В регионах дефицит кадров, инженеры очень нужны. Заработная плата высокая, и таких ребят с удовольствием трудоустраивают наши промышленные предприятия и госкорпорации сообщила Анна Цивилева

По данным фонда, с начала работы в их адрес поступило более 20 тысяч обращений по вопросам трудоустройства и свыше 13 тысяч — по получению образования. И для многих ветеранов СВО это смена профессии.