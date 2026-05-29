Как ветеранам СВО помогают найти себя в мирной жизни Анна Цивилева рассказала о работе по реабилитации и социализации ветеранов СВО

Москва29 мая Вести.Фонд "Защитники Отечества" помогает участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, сопровождая их на всех этапах. Подробности рассказала в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

1 июня исполняется ровно три года с тех пор, как в субъектах Российской Федерации открылись филиалы фонда.

И мы начали активно работать, взаимодействовать с ветеранами, участниками специальной военной операции, которые увольняются и возвращаются к мирной жизни, а также сопровождать семьи погибших героев. С этого года мы также оказываем содействие семьям пропавших без вести. То есть это сейчас наша аудитория, с которой работает фонд отметила Анна Цивилева

Она перечислила некоторые вопросы, требующие особого внимания.

Вопросы, связанные с медицинским сопровождением, с сохранением здоровья тех, кто получил тяжелые ранения, инвалидность, находятся на особенном контроле. Мы их сопровождаем, реабилитируем и, конечно же, предоставляем самые современные высокотехнологичные протезы, в том числе те, которые не входят в федеральный перечень, и дают возможность заниматься спортом, вести активный образ жизни. Переоборудуем жилое помещение, дом, квартиру под нужды человека с инвалидностью рассказала замминистра обороны

Также фонд решает вопросы с дальнейшей социализацией своих подопечных, в первую очередь с трудоустройством.

Зачастую запросы высоки, наши герои хотят - и сейчас имеют возможность - менять свои направления трудовой деятельности, и для этого необходимы компетенции. Им предоставляется возможность получать высшее образование, второе высшее образование бесплатно в ведущих вузах страны или в региональных вузах. Распахнули двери предприятия топливно-энергетического комплекса, наших госкорпораций, куда с удовольствием берут наших ребят с инженерным образованием сообщила Цивилева

Фонд "Защитники Отечества" создан в 2023 году для оказания персональной помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов. Его цель - обеспечить полноценное социальное сопровождение, включая медицинскую, психологическую и социальную поддержку, а также содействие в ресоциализации и трудоустройстве.