Москва20 апр Вести.Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" отправил на переобучение в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения 7,5 тыс. участников специальной военной операции. Об этом информационной службе "Вести" сообщила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Она отметила, что на сегодняшний день в фонд поступило более 10 тысяч обращений по вопросу получения образования или переобучения.

На сегодняшний день у нас более 10 тысяч обращений именно по вопросу получения образования или переобучения. 7,5 тысяч у нас находится сейчас в различных ССУЗах, вузах на подобных программах. Представители службы занятости всегда находятся, работают у нас в филиалах фонда "Защитники Отечества". Мы сотрудничаем с нашими ведущими вузами, а также с нашими корпорациями: Ростех, Росатом, РЖД, Минэнерго нас поддерживают рассказала Цивилева

Ранее сообщалось, что Минэнерго привлекает к работе в топливно-энергетическом комплексе ветеранов и участников специальной военной операции – для них действуют специальные программы переобучения.