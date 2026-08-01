Москва1 авг Вести.Многие ветераны СВО остаются работать в силовых структурах, однако не имеют возможности получать доход от участия в спортивных соревнованиях. В Совете Федерации прорабатывают законопроект, который сделает это возможным. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Ребята, если остаются сейчас действующими военнослужащими, а это бывает довольно часто, они остаются работать в военкоматах, преподавать в военных вузах, они не могут получать дополнительный доход от участия в спортивных соревнованиях. Вот мы прорабатываем возможность дополнительного дохода для ребят от спортивных состязаний заявила Лантратова

Ранее Лантратова рассказала о новых жилищных мерах поддержки ветеранов СВО. Благодаря им у бойцов с ограниченными возможностями появится вариант обменять свою квартиру на аналогичную, например, на первом этаже дома.