Москва1 авг Вести.В Совете Федерации проработали схему "бесшовного" обмена жилья, по которой ветераны СВО с ограниченными возможностями, смогут обменять свою жилплощадь на аналогичную, но более подходящую для них. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Она привела в пример проблемы старых пятиэтажек, в которых сложно создавать необходимую инфраструктуру. Исходя из этого, ветераны смогут обменять свою квартиру на аналогичную на первом этаже.

Очень много вопросов связано именно с жильем, с квартирами, поэтому сегодня государство обеспечивает адаптацию жилых помещений, квартир для ребят с особыми потребностями после ранений, но вместе с тем мы на практике сталкиваемся с тем, что не любой дом пригоден для того, чтобы его адаптировать. Например, старая пятиэтажка последний этаж, естественно, туда ни пандус не пристроить, ни лифт. И в таких случаях мы хотим отрегулировать возможность так называемого бесшовного обмена жилья. Государство или регион, муниципалитет будет брать на себя все расходы и заботы по обмену на аналогичную квартиру, но, например, расположенную на первом этаже. Это тоже будут изменения в Жилищный кодекс рассказала Лантратова

Ранее член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный высоко оценил членство в партии ветеранов СВО. По его словам это гарантирует отсутствие популизма.