Сенатор Мурог заявил, что ветеран труда может улучшить жилье за счет государства Сенатор Мурог: ветераны труда могут бесплатно улучшить жилищные условия

Москва24 июл Вести.Ключевым условием для получения квартиры по статусу ветерана труда остается официальное признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий. Об этом заявил сенатор Игорь Мурог.

По его словам, которые приводит RT, во многих субъектах России дополнительно требуется статус малоимущего.

Основанием для постановки на учет служат объективные критерии. Это проживание в аварийном фонде, площадь жилья ниже установленной в регионе учетной нормы. Еще одно основание — отсутствие базовых коммунальных удобств сказал Мурог

Сенатор подчеркнул, что для получения точной информации о доступных мерах поддержки и необходимых документах следует обратиться в органы соцзащиты или местную администрацию.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Госдуме предложили упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда".