Москва12 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить перечень квот для трудоустройства людей с инвалидностью. В комментарии NEWS.ru он рассказал, что соответствующие поправки в закон уже вносятся на рассмотрение в Госдуму.

Партия предлагает создать условия, которые помогут увеличить трудоустройство людей с ограниченными возможностями рассказал Миронов

Как он объяснил, для этого в счет исполнения квоты предложено засчитывать дистанционный прием на работу из других регионов. Депутат полагает, что эти поправки помогут снизить уровень безработицы.

Миронов уточнил, что закон "О занятости населения" оговаривает тот факт, что компании, у которых свыше 35 сотрудников, должны устанавливать квоту для приема на работу людей с инвалидностью. Депутат добавил, что квота варьируется от 2% до 4% от количества сотрудников компании.

Миронов также рассказал, что в настоящее время выполнение квоты засчитывается только в случае, если в фирму устраиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в этом же регионе. По словам парламентария, в экономически развитых регионах на работу могут много таких граждан, а в менее развитых наблюдается большое число соискателей. Миронов добавил, что найти работу в своем регионе эти люди не могут, а на дистанционную работу в других регионах их отказываются брать.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь выступил с предложением для уменьшения расходов семей с детьми.