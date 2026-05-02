Предложена необычная идея для уменьшения расходов семей с детьми Общественник Бондарь призвал за счет аренды домового имущества покупать путевки

Москва2 мая Вести.Общественный деятель Дмитрий Бондарь выступил с предложением, чтобы до 50% суммы от аренды общедомового имущества направлялось на путевки в лагеря для детей собственников жилья. Соответствующие заявления он сделал в комментарии NEWS.ru.

Общественник полагает, что большая часть жильцов даже не догадываются, что подвал или стена их дома – это "коммерческий актив". По словам Бондаря, эти деньги порой "уходят в никуда" или распределяются непрозрачно.

Я предлагаю установить четкое и понятное правило: до 50% от аренды общедомового имущества направлять на детский отдых заявил общественник

Он указал на то, что даже частично оплаченная путевка – это серьезное облегчение бюджета семьи. Бондарь также считает, что данная инициатива – дополнительный стимул для демографии.

Ранее зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с идеями для облегчения жизни пенсионеров.