Москва15 июл Вести.В Госдуме разрабатывают законопроект о введении долгосрочной наследуемой аренды жилья по ставке ниже рыночной. Инициатива может стать альтернативой ипотеке, сообщил ТАСС первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Новый механизм в первую очередь рассчитан на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут оформить ипотеку, но и права на найм социального жилья не имеют.

Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм сказал Кошелев

По его словам, арендная ставка будет ниже рыночной за счет субсидий регионов или муниципалитетов. Договор планируется заключать на неограниченный срок с возможностью передачи по наследству.

Для инвесторов также предлагается предусмотреть долгосрочные налоговые льготы, чтобы стимулировать строительство такого жилья. Среди мер поддержки для инвесторов строительства такого жилья предлагается обнуление НДС, земельного налога, налога на имущество и налога на доход от сдачи помещений. По мнению депутата, это привлечет миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места и загрузит стройкомплекс.

Ранее отмечалось, что с 1 мая в РФ начали действовать новые правила для собственников и арендаторов жилья. Изменения затрагивают оплату коммунальных услуг и регистрационный учет по месту жительства.