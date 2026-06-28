Москва28 июн Вести.В России появится новый финансовый инструмент для покупки недвижимости – договор жилищных сбережений. Программа предполагает повышенную доходность, заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вклад по договору жилищных накоплений будет открываться не менее чем на три года. Пополнять баланс можно в любой момент, отметил парламентарий.

Банки заинтересованы иметь долгосрочные вклады, потому что они в больший срок смогут оперировать этими деньгами. Соответственно, будут предлагать вкладчикам вот этого направления более высокие проценты. Уже по истечении одного года вкладчик сможет эти деньги использовать на первоначальный взнос по ипотечному кредиту либо на погашение кредита, который он получил пояснил Аксаков

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