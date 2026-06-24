Москва24 июн Вести.Госдума РФ приняла закон о жилищных вкладах, которые позволят гражданам накопить на жилье.

В среду Дума приняла законопроект во втором, а затем третьем чтении.

Согласно закону, с 1 января 2027 года появится новый вид вкладов – на основании договоров жилищных сбережений (ДЖС). Жилищные вклады будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей.

С помощью этого вида вкладов можно будет копить деньги на финансирование индивидуального жилищного строительства, участие в долевом строительстве и оплату приобретаемого жилья.

Вклад можно открыть на срок не менее чем три года, но уже через год деньги можно будет направить на оплату первого взноса по ипотеке или расчета по уже действующему ипотечному кредиту.

В случае отказа вкладчика от покупки жилья он сможет забрать деньги с вклада не ранее, чем через полтора года после заключения договора жилищных сбережений.

Ранее Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки.