Путин подписал закон о запуске жилищных вкладов с 2027 года

Россияне смогут открывать жилищные вклады с 2027 года Путин подписал закон о запуске жилищных вкладов с 2027 года

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый вид банковских вкладов – на основании договоров жилищных сбережений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года и позволит гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений для накопления средств на покупку жилья или на индивидуальное жилищное строительство.

Согласно закону, минимальный срок такого вклада составит три года. При этом уже через год накопленные средства можно будет использовать для первоначального взноса по ипотеке или погашения действующего жилищного кредита, в том числе оформленного в другом банке.

Максимальный размер страхового возмещения по жилищным вкладам составит 10 миллионов рублей. Закон также предусматривает возможность получения ипотечного кредита в банке, если вкладчик соответствует требованиям кредитной организации.

Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений, если это предусмотрено договором. Вносить средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица, а порядок начисления и выплаты процентов будут определяться условиями договора.

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков отмечал повышенную доходность жилищных вкладов. По его словам, банки заинтересованы иметь долгосрочные вклады, соответственно, будут предлагать вкладчикам более высокие проценты.