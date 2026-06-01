Путин поручил кабмину создать механизмы страхования жилья от ЧС

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.

Перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на официальном сайте Кремля. Совещание прошло 21 апреля 2026 года.

Правительству Российской Федерации: при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций говорится в документе

Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее кабмин одобрил законопроект, который повышает страховку по долгосрочным вкладам в банках России. Проект направлен на повышение привлекательности вкладов для российских граждан.