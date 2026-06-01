Москва1 июнВести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.
Перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на официальном сайте Кремля. Совещание прошло 21 апреля 2026 года.
Правительству Российской Федерации: при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуацийговорится в документе
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее кабмин одобрил законопроект, который повышает страховку по долгосрочным вкладам в банках России. Проект направлен на повышение привлекательности вкладов для российских граждан.