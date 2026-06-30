Россияне с 1 июля смогут проводить онлайн-сделки с жильем через биометрию

В ОП напомнили пользующимся биометрией россиянам о новой возможности Россияне с 1 июля смогут проводить онлайн-сделки с жильем через биометрию

Москва30 июн Вести.С 1 июля 2026 года россияне получат возможность проводить электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных, что позволит брать ипотеку, продавать жилье или регистрировать доли в онлайн-режиме, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью ТАСС.

С 1 июля вступает в силу федеральный закон, который предусматривает возможность идентификации сторон договора об отчуждении объекта недвижимости с помощью единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, а также необходимость подписания заявления и документов усиленной квалифицированной электронной подписью заявителей приводит ТАСС слова Машарова

Для регистрации биометрии можно воспользоваться приложением "Госуслуги биометрия", а подтвердить данные - в центрах обслуживания, в том числе в банковских отделениях.

Изменения касаются только электронных сделок, в рамках которых документы подают в Росреестр в режиме онлайн. Речь идет об операциях по приобретению и продаже недвижимости, оформлению ипотеки (с согласия банка), дарению или обмену квартиры, а также о регистрации долей.

Отмечу, что если сделка будет проводиться офлайн, то тут для продавца и покупателя ничего не меняется - биометрия не нужна уточнил Машаров

Среди преимуществ нововведения - повышение безопасности и снижение риска мошенничества, ускорение порядка оформления документов, улучшение контроля и удобство для маломобильных граждан, которые смогут избежать личных визитов для проведения регистрации сделки.

В Единой биометрической системе цифровые слепки лица и голоса хранятся в виде числовых наборов, которые мошенники в случае получения доступа использовать и расшифровать не могут. Отдельно отмечу, что утечек именно биометрических данных из госсистем зафиксировано еще не было, поэтому опасаться не стоит пояснил эксперт

Для защиты аккаунта на "Госуслугах" Машаров посоветовал использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, не сообщать никому коды из sms, постоянно проверять уведомления в личном кабинете.

Так как механизм биометрии будет применяться в дополнение к существующей усиленной квалифицированной электронной подписи, то сочетание факторов повысит безопасность, обеспечит дополнительную защиту имущественных прав людей заключил эксперт

Между тем зампред правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью ИС "Вести" назвал биометрию более удобным способом идентификации, чем пароли, поскольку изображение лица невозможно подделать.