Москва14 июл Вести.Статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Алексей Бутовецкий рассказал ИС "Вести" о том, как определить подлинность документов владельца недвижимости в дистанционном формате.

В этом вопросе помогает Единая биометрическая система (ЕБС), отметил он. Технология подтверждает полномочия человека, проводящего сделку.

Если участвует представитель от какой-либо стороны, нужно, первое, удостовериться, что это человек, которому доверено быть представителем, то есть проверить его данные. И второе – проверить, есть ли у него полномочия на заключение сделки, вести дела от имени собственника или покупателя, есть ли у него такие полномочия в доверенности? Вот на это нужно обращать внимание. В остальном, что касается самой технологии, то для нас, как для Росреестра, особо сложностей не возникает