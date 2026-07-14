Москва14 июл Вести.Как происходит верификация владельца недвижимости перед подписанием договора купли-продажи, рассказала ИС "Вести" директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.

В сервисах идентификации используются разные типы проверки. В сделках с недвижимостью могут использоваться две модальности одновременно, отметила она.

Первая защита, она связана с тем, что это биометрическая идентификация человека. А вторая история - это то, что подписание финального договора происходит УКЭП - усиленной квалифицированной электронной подписью, что делает эту процедуру еще более надежной. Отдельно хочется заметить, что у нас разные сервисы используют разное количество модальностей. Где-то мы используем просто лицо, например, в кейсах аэропорта, РЖД, оплата улыбкой. Когда мы говорим про недвижимость, здесь две модальности: лицо плюс голос, что еще больше повышает надежность процедуры