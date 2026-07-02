Москва2 июлВести.Систему идентификации иностранцев по биометрии на границе необходимо распространить на всю территорию России. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В мессенджере MAX он сообщил, что в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики обсуждались вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, по словам политика, была затронута тема создания системы идентификации иностранцев по биометрии в пунктах пропуска через государственную границу.
Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных гражданнаписал он
Медведев также подчеркнул, что важно работать над выявлением несовершеннолетних иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно, и принимать меры в отношении их родителей.
Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что благодаря биометрическим проверкам были выявлены 2,5 тысячи иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в Россию.