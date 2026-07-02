Медведев выступил за расширение биометрической проверки иностранцев на границе Медведев призвал расширить биометрическую проверку иностранцев на границе

Москва2 июл Вести.Систему идентификации иностранцев по биометрии на границе необходимо распространить на всю территорию России. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В мессенджере MAX он сообщил, что в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики обсуждались вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, по словам политика, была затронута тема создания системы идентификации иностранцев по биометрии в пунктах пропуска через государственную границу.

Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан написал он

Медведев также подчеркнул, что важно работать над выявлением несовершеннолетних иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно, и принимать меры в отношении их родителей.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что благодаря биометрическим проверкам были выявлены 2,5 тысячи иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в Россию.