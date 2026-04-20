Москва20 апр Вести.Восстановление разрушенных объектов в приграничных регионах России является общегосударственной задачей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Политик указал на важность проведения мониторинга региональных программ переселения граждан из аварийного жилья. Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в приграничных российских регионах.

Там много разрушений. И, конечно, восстановление разрушенного - это общегосударственная задача, в которой будут активно участвовать и муниципалитеты сказал Медведев

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о выдаче жилищных сертификатов для 169 жителей приграничья, чье жилье пострадало в результате обстрелов.