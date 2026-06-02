Москва2 июн Вести.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел заседание Государственной пограничной комиссии. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В мероприятии, которое прошло в здании Центрального пограничного музея ФСБ России, приняли участие первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, представители Госдумы, Совета Безопасности, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Одним из вопросов на повестке заседания стало проведение эксперимента по сбору биометрических персональных данных у въезжающих в Россию иностранных граждан, который стартовал в 2024 году. Технологию апробируют в пунктах пропуска Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в России планируется поэтапное внедрение системы биометрической верификации для арендаторов автомобилей по схеме каршеринга к 2027 году.