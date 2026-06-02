В России до 2027 года введут биометрическая верификация для клиентов каршеринга

Москва2 июн Вести.В России планируется поэтапное внедрение системы биометрической верификации для арендаторов автомобилей по схеме каршеринга к 2027 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Как следует из материалов плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, система предусматривает проверку пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств.

Целью является установление их личности и подтверждение права на управление автомобилем с помощью Единой биометрической системы, а также сверка данных, содержащихся в водительском удостоверении.

Ответственность за исполнение данного проекта возложена на ряд федеральных ведомств, включая Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, Министерство транспорта и Министерство внутренних дел.

Ранее в Москве все операторы каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой.