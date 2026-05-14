Просадка в самолеты по биометрии стартует 1 июня в Шереметьево и Пулково

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии стартует в РФ с 1 июня Просадка в самолеты по биометрии стартует 1 июня в Шереметьево и Пулково

Москва14 мая Вести.Эксперимент, в рамках которого сесть в самолет можно будет по биометрии, стартует 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково, сообщил ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный правительством РФ.

Согласно постановлению, эксперимент продлится в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. По биометрии пассажиры смогут пройти регистрацию на рейс, попасть в перевозочный сектор аэропорта (сейчас туда допускают только по посадочным талонам или пропускам), непосредственно сесть в самолет написали в агентстве

Участие в эксперименте является добровольным. Чтобы пройти на посадку по биометрии, необходимо заранее передать свои данные в единую биометрическую систему и согласиться на обработку персональных данных.