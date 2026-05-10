В Шереметьеве увеличили число кабин для проверки биометрических паспортов Аэропорт Шереметьево увеличил число кабин для паспортного контроля

Москва10 мая Вести.В московском аэропорту Шереметьево увеличено количество автоматизированных кабин для самостоятельного прохождения пассажирами паспортного контроля в Терминале С, сообщается в воздушной гавани в MAX.

Воспользоваться автоматизированными кабинами могут российские граждане старше 18 лет, имеющие биометрический паспорт серии 75 и выше.

С 9 мая 2026 года в Терминале С международного аэропорта Шереметьево функционируют 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан" отмечается в сообщении

Кабины позволяют круглосуточно проходить паспортный контроль без обращения к сотруднику пограничной службы.