Москва10 маяВести.В московском аэропорту Шереметьево увеличено количество автоматизированных кабин для самостоятельного прохождения пассажирами паспортного контроля в Терминале С, сообщается в воздушной гавани в MAX.

Воспользоваться автоматизированными кабинами могут российские граждане старше 18 лет, имеющие биометрический паспорт серии 75 и выше.

С 9 мая 2026 года в Терминале С международного аэропорта Шереметьево функционируют 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан"

Кабины позволяют круглосуточно проходить паспортный контроль без обращения к сотруднику пограничной службы.