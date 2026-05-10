Москва10 маяВести.В московском аэропорту Шереметьево увеличено количество автоматизированных кабин для самостоятельного прохождения пассажирами паспортного контроля в Терминале С, сообщается в воздушной гавани в MAX.
Воспользоваться автоматизированными кабинами могут российские граждане старше 18 лет, имеющие биометрический паспорт серии 75 и выше.
С 9 мая 2026 года в Терминале С международного аэропорта Шереметьево функционируют 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан"отмечается в сообщении
Кабины позволяют круглосуточно проходить паспортный контроль без обращения к сотруднику пограничной службы.