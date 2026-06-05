Москва5 июн Вести.Использование изображения лица в качестве идентификатора очень удобно, его невозможно потерять или подделать. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что использование изображения лица в качестве идентификатора уже охватывает около 20 услуг – от оплаты покупок до прохода в метро и заселения в гостиницу без документов.

В каких-то вещах, где нужны идентификаторы в виде паролей, люди все больше и больше используют биометрию, потому что ее не украдешь в конце концов, как те же мошенники пытаются украсть пароли от личных кабинетов, ее не потеряешь, и это правда очень удобно сказал он

Григоренко подчеркнул, что биометрия абсолютно добровольна, но очень востребована – только за первый квартал 2026 года с ее помощью было оказано 50 миллионов услуг.

Среди последних нововведений – регистрация на авиарейс и посадка в самолет по лицу. Эксперимент стартовал на рейсах "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой. Эксперимент продлится до апреля следующего года.