Москва1 июнВести.В аэропорту Шереметьево начали эксперимент по посадке пассажиров в самолеты по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщает источник, пользователи могут регистрироваться и совершать посадку в самолеты без паспорта на рейсах "Аэрофлота" между Москвой в Санкт-Петербургом. Для этого в московской авиагавани установлены специальные турникеты.
Данная мера – не обязательная, и остается добровольной. Опция предъявления бумажного паспорта по-прежнему остается активной.
Эта инновация будет действовать в Шереметьево до 1 апреля 2027 года.