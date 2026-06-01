Шереметьево в тестовом режиме начнет пускать пассажиров в самолет по биометрии

В аэропорту Шереметьево начали эксперимент по посадке пассажиров в самолеты по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает источник, пользователи могут регистрироваться и совершать посадку в самолеты без паспорта на рейсах "Аэрофлота" между Москвой в Санкт-Петербургом. Для этого в московской авиагавани установлены специальные турникеты.

Данная мера – не обязательная, и остается добровольной. Опция предъявления бумажного паспорта по-прежнему остается активной.

Эта инновация будет действовать в Шереметьево до 1 апреля 2027 года.