Москва1 июнВести.Первый рейс с использованием биометрической системы посадки прошел в аэропорту Пулково.
Об этом сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент ТАСС из Санкт-Петербурга.
С 1 июня в названном аэропорту при прохождении предполетных процедур официально запущен биометрический контроль. Мероприятие было приурочено к подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2026).
Первыми участниками тестирования новой системы стали сотрудники Пулково, специалисты биометрического сервиса, а также три авиаблогера. Они отправились в московский аэропорт Шереметьево.
Пулково стал первым аэропортом в России, где внедрена биометрическая технология для посадки пассажиров на рейсы. Пилотный запуск системы прошел в одном из терминалов осенью 2025 года.
Ранее стало известно, что впервые за последние годы участие в работе ПМЭФ примут бизнесмены из Германии.