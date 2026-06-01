Начала действовать биометрическая посадка на рейсы между Петербургом и Москвой ТАСС: из Пулкова вылетели первые прошедшие биометрию при посадке пассажиры

Москва1 июн Вести.Первый рейс с использованием биометрической системы посадки прошел в аэропорту Пулково.

Об этом сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент ТАСС из Санкт-Петербурга.

С 1 июня в названном аэропорту при прохождении предполетных процедур официально запущен биометрический контроль. Мероприятие было приурочено к подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2026).

Первыми участниками тестирования новой системы стали сотрудники Пулково, специалисты биометрического сервиса, а также три авиаблогера. Они отправились в московский аэропорт Шереметьево.

Пулково стал первым аэропортом в России, где внедрена биометрическая технология для посадки пассажиров на рейсы. Пилотный запуск системы прошел в одном из терминалов осенью 2025 года.

Ранее стало известно, что впервые за последние годы участие в работе ПМЭФ примут бизнесмены из Германии.