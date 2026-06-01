В Пулково и Шереметьево доступна регистрация и посадка на самолет по биометрии

Москва1 июн Вести.Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут пройти регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии вместо паспорта. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко.

Пассажир сам будет решать, как именно пройти на рейс — по паспорту или по биометрии.

Отмечается, что новый сервис доступен с 1 июня на рейсах "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой. Это позволит ускорить прохождение предполетных процедур. Однако в зоне транспортной безопасности сохраняется требование к предъявлению паспорта на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года.

Уже с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25-30% отметил Дмитрий Григоренко

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.