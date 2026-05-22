В аэропорту Пулково с 1 июня запустят приоритетный проход по биометрии

Москва22 мая Вести.Аэропорт Пулково с 1 июня запускает сервис "Мигом" от Центра биометрических технологий совместно с банком ВТБ. По биометрии пассажиры смогут в приоритетном порядке проходить регистрацию, входить в зону ожидания внутренних вылетов и посадку на рейс. Об этом пресс-служба аэропорта рассказала в Telegram-канале.

Сдать подтвержденную биометрию можно прямо в залах регистрации, это занимает не более 10 минут.

Затем в личном кабинете на сайте "Аэрофлота" нужно разрешить использование биометрии и привязать ее к билету говорится в сообщении

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Полноценно он будет запущен 1 июня к ПМЭФ-2026 на рейсах между Петербургом и Москвой.

По предварительным прогнозам, к 2028 году биометрическими сервисами в аэропорту будут пользоваться около 4 млн человек.