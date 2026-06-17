Москва17 июн Вести.Один из ключевых факторов запуска биометрии при регистрации на рейс и прохода на посадку в Пулково – большое количество пассажиров. Этим с ИС "Вести" поделился директор по инновациям аэропорта Пулково Григорий Кузьмин.

Он отметил, что для пассажиров, которые часто совершают авиаперелеты, такое нововведение станет обыденностью.

Когда мы выбирали рейс, на котором мы будем начинать предоставлять эту услугу, мы ориентировались на несколько факторов. Первое – это очень много часто летающих пассажиров. Пассажиров, для которых аэропорт понятен, и они готовы пробовать что-то новое и пробовать это циклично. Поскольку они летают по несколько раз в неделю, даже бывает, в Москву и обратно, то для них это быстрее станет обыденностью, нежели чем разовый проход по биометрии, как интересный опыт. Для нас очень важно собирать с наших пассажиров обратную связь для того, чтобы понимать, что еще можно улучшить в данном сервисе для того, чтобы он стал более комфортным подчеркнул директор

Эксперимент с биометрией в Шереметьево и Пулково был запущен 1 июня. Согласно новшеству, пассажир сможет пройти на борт без использования паспорта. По словам зампреда правительства России Дмитрия Григоренко, данное нововведения поможет сократить время предполетных процедур на 25-30%.

Однако для тех, кто не готов проходить на регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии, они по-прежнему могут воспользоваться паспортом. Также требование к предъявлению паспорта зоне транспортной безопасности сохраняется на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года.