Цай: после эксперимента хотелось бы отказаться от паспорта в аэропорту Цай рассказала о желаемом результате эксперимента с биометрией в аэропортах

Москва17 июн Вести.По результатам эксперимента с введением биометрии во время регистрации рейса и прохода на посадку, будет приниматься решение об отказе пользования паспортами в аэропортах. Этим с ИС "Вести" поделилась директор транзакционного направления АО "ЦБТ" Наталья Цай.

Она отметила, что ключевой целью станет создание наиболее удобного сервиса для пользователей.

По результатам эксперимента, конечно же, мы хотим, во-первых, принять решение, ключевое, что нам интересно, понять, что биометрия, правда, является таким же надежным способом идентификации человека, как и предъявление паспорта. И дальше, по результатам эксперимента, конечно же, хотелось бы принять решение о возможности отказа от паспорта во всех точках, потому что, мне кажется, это ключевая цель, к которой мы идем, создать удобный сервис для пользователя, когда он, правда, может недоставать паспорт поделилась директор

Ранее директор по инновациям аэропорта Пулково Григорий Кузьмин также сослался на удобство пассажиров при введении рейсов с использованием биометрии. По его словам, для пассажиров, совершающих перелеты несколько раз в неделю такое нововведение станет обыденностью.