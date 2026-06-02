Благодаря биометрии выявлены 2,5 тыс иностранцев, которым запрещен въезд в РФ Мантуров рассказал о применении биометрических проверок для выявления нарушений

Москва2 июн Вести.Благодаря биометрическим проверкам в РФ были выявлены 2,5 тысячи иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в страну. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на заседании Государственной пограничной комиссии.

С начала эксперимента (по сбору биометрических персональных данных у въезжающих в Россию иностранных граждан. – Прим. ред.) выявлено около 2,5 тысяч иностранных граждан, которым не разрешен въезд в нашу страну цитирует слова Мантурова его пресс-служба

Ранее сообщалось, что верификацию через биометрию планируется ввести для пользователей каршерингов. Уже сейчас водители должны проходить проверку реакции перед началом поездки на арендованном автомобиле.