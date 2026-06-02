Москва2 июнВести.Благодаря биометрическим проверкам в РФ были выявлены 2,5 тысячи иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в страну. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на заседании Государственной пограничной комиссии.
С начала эксперимента (по сбору биометрических персональных данных у въезжающих в Россию иностранных граждан. – Прим. ред.) выявлено около 2,5 тысяч иностранных граждан, которым не разрешен въезд в нашу странуцитирует слова Мантурова его пресс-служба
Ранее сообщалось, что верификацию через биометрию планируется ввести для пользователей каршерингов. Уже сейчас водители должны проходить проверку реакции перед началом поездки на арендованном автомобиле.