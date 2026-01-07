В России с 1 июля можно продавать жилье с использованием биометрии Личности продавцов и покупателей жилья с 1 июля можно подтверждать биометрией

Москва1 июл Вести.Участники электронных сделок с недвижимостью в РФ с 1 июля могут дополнительно подтвердить личность с помощью биометрических данных, сообщило РИА Недвижимость.

По словам пресс-службы Росреестра, биометрические данные могут использоваться на ряду с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)​​​.

Подать документы с биометрией можно на "Госуслугах". Перед сделкой продавцу и покупателю потребуется сдать биометрию в центре обслуживания для подтверждения личности. После формирования на "Госуслугах" пакета документов с вложенным договором купли-продажи заявления подписываются УКЭП и направляются в Росреестр для проведения регистрационных действий уточнили в пресс-службе

Там также рассказали, что при использовании этих двух инструментов сделку можно заключить полностью дистанционно: ранее для применения УКЭП нужно было предварительно подать заявление о согласии на ее использование в МФЦ или Росреестр, и сократить срок ее проведения как минимум на пять дней.

Биометрическая идентификация не применяется к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, наследственным и спорным объектам, а также в случаях, когда в ЕГРН внесена специальная отметка о невозможности регистрации без личного участия, рассказала глава направления правовой поддержки агентства недвижимости "Миэль" Ольга Балбек. Использование биометрии также запрещено в сделках с участием несовершеннолетних и недееспособных или ограниченно дееспособных собственников, обратили внимание в Росреестре.