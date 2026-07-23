В Росреестре сообщили о регистрации первых сделок с недвижимостью по биометрии

В РФ начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии В Росреестре сообщили о регистрации первых сделок с недвижимостью по биометрии

Москва23 июл Вести.Первые сделки с недвижимостью по биометрии начали регистрировать на территории России. Об этом сообщили в Росреестре.

Первые электронные сделки по оформлению недвижимости с использованием биометрии начали регистрировать на территории России. Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля 2026 года отметили в ведомстве

Уточняется, что первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале "Госуслуги" для регистрации перехода права собственности на квартиру. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Как рассказал замруководителя Росреестра Максим Смирнов, Единая биометрическая система (ЕБС) позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными.

Биометрия применяется вместе с УКЭП, что обеспечивает дополнительную защиту для участников цифровых сделок. Кроме того, это удобно и экономично для сторон договора приводятся его слова в материалах

Ранее статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Алексей Бутовецкий рассказал ИС "Вести" о том, как определить подлинность документов владельца недвижимости в дистанционном формате.