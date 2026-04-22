Москва22 апрВести.С 1 июля 2026 года в России станет возможным продавать недвижимость и совершать иные сделки с помощью биометрии.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
Вместо подписи можно будет использовать биометриюзаявил парламентарий
По словам главы думского комитета, таким образом упростится взаимодействие покупателя и продавца и снизится риск мошеннических операций.
Подделывать биометрические данные мошенники пока не научилисьподчеркнул Аксаков
В настоящее время для проведения сделки дистанционно, необходимо подать в Росреестр согласие на электронную регистрацию сделок.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил своим подписчикам в мессенджере MAX обсудить сбор биометрических данных различными учреждениями.