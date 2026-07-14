Москва14 июлВести.Изменила ли правила оформления недвижимости возможность подтверждать сделки по биометрии удаленно, рассказал ИС "Вести" статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Биометрия упрощает только процесс дистанционной подачи документов. При этом стандартные этапы проверки квартиры остаются обязательными, подчеркнул он.
Что касается проверки сделки, то биометрия никаких нововведений в эту часть не внесла. Традиционно участники сделки должны ориентироваться на запись в Едином государственном реестре прав, в Едином государственном реестре недвижимости. Это первое. Второе, конечно же, проверить желательно историю объекта: переходы права. Третье - проверить, нет ли ограничений, запретов, арестов в отношении имущества. Всегда мы рекомендуем лично общаться самим сторонам сделки между собой, чтобы не было вопросов относительно того, не заблуждалась ли сторона, заключая сделку, не находилась ли под влияниемсказал Бутовецкий
ЕГРН предоставляет информацию о потенциальном праве проживания в квартире.