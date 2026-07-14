Москва14 июл Вести.Изменила ли правила оформления недвижимости возможность подтверждать сделки по биометрии удаленно, рассказал ИС "Вести" статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Биометрия упрощает только процесс дистанционной подачи документов. При этом стандартные этапы проверки квартиры остаются обязательными, подчеркнул он.

Что касается проверки сделки, то биометрия никаких нововведений в эту часть не внесла. Традиционно участники сделки должны ориентироваться на запись в Едином государственном реестре прав, в Едином государственном реестре недвижимости. Это первое. Второе, конечно же, проверить желательно историю объекта: переходы права. Третье - проверить, нет ли ограничений, запретов, арестов в отношении имущества. Всегда мы рекомендуем лично общаться самим сторонам сделки между собой, чтобы не было вопросов относительно того, не заблуждалась ли сторона, заключая сделку, не находилась ли под влиянием