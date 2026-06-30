Риелтор предупредила о рисках при заключении сделок с недвижимостью по биометрии Риелтор Волкова: сделка с недвижимостью по биометрии может сорваться

Москва30 июн Вести.При заключении сделок с недвижимостью по биометрии существует риск сбоев при распознавании лица или отпечатка пальца. Об этом рассказала NEWS.ru риелтор, вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова.

Она отметила, что несмотря на явные плюсы нового способа, у этой технологии существует ряд нюансов, касающихся безопасности данных и готовности граждан к подобным переменам.

Первое — это защита данных. Вопрос, как именно они будут храниться, и кто станет иметь к ним доступ. Пока закон гарантирует их защиту, но опасения у людей есть. Второе — технические сбои. Все, что связано с цифрой, иногда выдает ошибки. Если система не распознает отпечаток пальца или лицо, то сделка может затянуться или сорваться пояснила Волкова

Риелтор отметила также, что к нововведению не все готовы. Пожилые люди или те, кто не дружит с технологиями, могут предпочесть старый способ купли-продажи собственности.

Традиционный порядок регистрации сохраняется. Новый способ — это просто альтернатива отметила риелтор

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года граждане РФ получат возможность проводить электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных, что позволит брать ипотеку, продавать жилье или регистрировать доли.