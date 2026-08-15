В МВД призвали использовать биометрию вместо СМС-кодов для защиты средств

В МВД порекомендовали перейти на биометрию для защиты банковских счетов В МВД призвали использовать биометрию вместо СМС-кодов для защиты средств

Москва15 авг Вести.МВД России рекомендует использовать биометрические данные для дополнительной защиты средств на банковских счетах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что двухфакторная аутентификация с биометрией безопаснее использования только СМС-кодов, которые могут быть перехвачены.

Там, где это технически реализовано на высоком уровне защиты, следует переходить на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо исключительно СМС-кодов, подверженных перехвату сказали в ведомстве

Ранее в РФ начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Механизм стал доступен с 1 июля.