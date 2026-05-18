Москва18 мая Вести.Банковские счета являются одним из самых безопасных вариантов хранения денежных средств. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России Алексей Горяев.

По словам собеседника агентства, для сокращения рисков хищения накоплений со счетов гражданам необходимо соблюдать простые правила. Кроме того, отметил Горяев, существует ряд эффективных способов защиты от мошенников, например, самозапрет на оформление сим-карт и выдачу кредитов.

Хранение денег на банковских счетах - один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны - это бдительность граждан сказал Горяев

В январе стало известно, что сумма валютных сбережений у граждан России достигла максимума за последние два года. Как сообщалось, она составила 44,3 млрд долларов (3 трлн 322,5 млрд рублей).