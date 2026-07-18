Москва18 июл Вести.С 1 сентября текущего года у российских граждан появится право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, льгота распространяется на договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Поэтому граждане, которые оформили такой полис в прошлом году, уже накапливают базу для возврата в будущем, уточнил он.

С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни сказал Говырин

Депутат рассказал, что вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ. Он объяснил, что при ставке 13% речь идет о сумме в размере до 52 тысяч рублей в год, а на верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигает 88 тысяч рублей.

При этом, обратил внимание Говырин, право на вычет сохраняется, если гражданин является выгодоприобретателем не более чем по трем действующим договорам одновременно. Введение новой льготы ранее анонсировало Министерство финансов России. В ведомстве также рассказывали, что с 1 сентября будет повышен вычет для родителей, делающих взносы на детей.