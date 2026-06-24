Эксперты объяснили, в какую недвижимость выгоднее всего вкладываться в 2026 году РБК: самый доходный вариант инвестиций в недвижимость - склады

Москва24 июн Вести.Аналитики рынка недвижимости подвели итоги первого полугодия 2026 года и определили самые выгодные сегменты для инвестиций, сообщает РБК-Недвижимость. Вопреки распространенному мнению, вложения в квадратные метры остаются высокодоходными: почти все направления приносят владельцам более 12% годовых, что превышает ставки по банковским депозитам.

Абсолютным лидером по доходности стали складские помещения. По консолидированной оценке компаний PARUS Asset Management, IBC Real Estate и NF Group, их доходность составляет 14–16% годовых. Как пояснил член совета директоров IBC Real Estate Микаэл Казарян, главный плюс таких объектов — возможность сдавать их в аренду крупным игрокам на длительные сроки, что "снижает операционные риски и делает денежный поток от возврата инвестиций более устойчивым к рыночным колебаниям". Средний срок окупаемости складов — 7–9 лет, что является минимумом среди всех сегментов.

На втором месте — офисная недвижимость с доходностью 13–15% и окупаемостью 8–10 лет. Эксперты выделяют два подхода: покупку целого этажа или здания класса А и В+, либо приобретение небольших блоков на этапе строительства.

Торговая недвижимость замыкает тройку лидеров с показателем 12–14%. Однако, по словам руководителя аналитического центра PARUS Asset Management Елены Михайловой, этот сегмент наиболее волатилен из-за падения покупательской активности. Наибольшую устойчивость демонстрируют крупные ТРЦ с развлекательной составляющей и районные центры формата "15-минутный город".

Аутсайдером рынка остается жилая недвижимость — ее доходность составляет всего 4–6%, что в 2–3 раза ниже депозитных ставок. При этом именно квартиры остаются самым понятным инструментом для розничных инвесторов. Как пояснил Казарян, "именно для жилья характерен большой объем предложения с различными порогами входа, а само жилье по-прежнему воспринимается как стабильный актив". Срок окупаемости жилья — 15–25 лет, причем доходность варьируется от 7% в элитном сегменте до 4% в комфорт-классе.