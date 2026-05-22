У россиян будет больший выбор жилья на первичном рынке в 2028-2029 годах В Сбербанке сообщили о возвращении застройщиков на рынок активного строительства

Москва22 мая Вести.В 2028-2029 годах россиянам будет предоставлен больший выбор продуктов на первичном рынке жилья, потому что застройщики начали возвращаться на рынок. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, сфера строительства остается драйвером роста российской экономики, так как это в нее входит не только возведение домов, но и создание рабочих мест, рост спроса на материалы, развитие транспортной и социальной инфраструктур.

Количество заключаемых новых договоров с застройщиками по проектному финансированию выросло в два раза с начала 2026 года по сравнению с сопоставимым периодом 2025. Это говорит о том, что застройщики возвращаются на рынок более активного строительства, они начинают строить новые ЖК, и в 28-29 годах будет больше выбор у покупателей и хорошая линейка новых качественных продуктов рассказал Попов

Также в Сбербанке отметили, что с января по апрель портфель финансирования жилой недвижимости вырос на три процента и достиг 7 триллионов 200 миллиардов рублей. Более 40% из них обеспечила Москва, около 6,5% приходится на Санкт-Петербург, остальное – на другие города-миллионики.