"Ведомости": объем жилья в РФ с задержкой сроков сдачи за год вырос на 30%

Объем строящегося жилья в России с переносом сроков сдачи за год вырос на 30% "Ведомости": объем жилья в РФ с задержкой сроков сдачи за год вырос на 30%

Москва25 июн Вести.Объем строящегося в России жилья, сроки сдачи которого сдвигаются, за год увеличился примерно на 30%. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

В публикации говорится, что по состоянию на 1 июня в РФ велось строительство 125 млн кв. м жилья, из которых 12,6% (15,8 млн кв. м), согласно проектным декларациям, строились с задержкой ввода в эксплуатацию.

Как пояснил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик, за год доля таких проектов прибавила 2,8 процентного пункта, а их объем вырос на 30% (3,7 млн кв. м).

Тем не менее по сравнению с началом 2026 года ситуация немного выправилась, пишет газета. По данным на 1 января с переносом возводилось 14% всех проектов (17 млн кв. м).

Отмечается, что средний срок задержки ввода объектов в эксплуатацию сейчас составляет 3,5 месяца против 3,3 в начале года и 3,6 в июне 2025 года.

Схожую динамику фиксирует и консалтинговая компания Macon, опираясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства. Согласно ее оценке, за год объем таких жилых комплексов вырос на 28% — до 11,2 млн кв. м, а их доля увеличилась с 7,4 до 9,3%.

Главной причиной увеличения числа домов с переносом ввода Холопик считает снижение спроса на жилье на фоне сократившейся доступности ипотеки. Он напомнил, что эскроу-счета раскрываются лишь после завершения проекта, и, если к этому моменту значительная часть квартир не распродана, девелопер не может погасить часть кредита, который продолжает обслуживаться по более высокой ставке.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты добавляют, что застройщики и сами не торопятся вводить дома с нераспроданными квартирами в эксплуатацию, поскольку это влечет дополнительные расходы на содержание помещений, коммунальные платежи и налоги. Кроме того, на задержки сдачи жилья влияют и "производственные" факторы: нехватка кадров, удорожание подрядных работ, логистические сложности и задержки с подключением коммуникаций, утверждают представители строительных компаний.

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