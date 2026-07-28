Москва сохранила лидерство по строительству многоэтажек в России РБК: Москва сохранила лидерство по строительству многоэтажек в России

Москва28 июл Вести.Первое место по объему строящегося в России многоквартирного жилья к середине 2026 года занимает Москва, второе - Екатеринбург, третье - Краснодар, передает РБК со ссылкой на аналитиков ЕРЗ.

Уточняется, что за год объем ведущегося в Москве жилого строительства снизился на 8,3%, до 13,7 млн кв. м., но столица сохранила лидирующие позиции.

Согласно исследованию, в Екатеринбурге возводилось 5,6 млн кв. м новостроек за 2026 год, что на 9,1% больше, чем год назад. В Краснодаре объемы строительства многоэтажек увеличились на 12,3%, до 5,2 млн кв. м.

На четвертое со второго места опустился Санкт-Петербург. По состоянию на 1 июля здесь строится 4,8 млн кв. м - на 6,1% меньше, чем год назад.

Пятерку городов замыкает Ростов-на-Дону, где возводится 3,5 млн кв. м жилья (+2,1%). За год он поднялся на одну позицию.