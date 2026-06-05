Москва5 июн Вести.Москва в 2025 году стала городом-рекордсменом по вводу офисной недвижимости, в этом году ожидается результат еще выше. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, столица также находится на высоком уровне по объему жилищного строительства – за 2025 год было введено 7,4 миллиона квадратных метров жилья.

В прошлом году мы повторно зафиксировали рекорд по вводу офисной недвижимости - более миллиона квадратных метров. Думаю, что в этом году мы его, по крайней мере, повторим, а может быть даже и превзойдем. Если говорить про жилищное строительство, то мы находимся на высоком уровне. В прошлом году было введено 7,4 миллиона квадратных метров. Практически, по сути дела, тоже рекордный объем сказал Ефимов

По словам заммэра Москвы, на сегодняшний день в городе наблюдается стабилизация спроса на жилье.

Здесь мы наблюдаем стабилизацию спроса - от высокого спроса на фоне действовавшей льготной ипотеки к стабильному, нормальному для города спросу, когда город поглощает порядка пяти миллионов квадратных метров жилой недвижимости коммерческой продажи. Это нормальная ситуация, поэтому то небольшое замедление, которое мы наблюдаем в этом секторе, оно не вызывает у нас тревоги отметил он

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