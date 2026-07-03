Совокупная стоимость элитных новостроек в Москве впервые превысила 1 трлн рублей В Москве совокупная стоимость элитных новостроек перевалила за 1 трлн рублей

Москва3 июл Вести.По итогам первого полугодия 2026 года общая стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы впервые достигла 1 триллиона рублей. Об этом РИА Недвижимость сообщил партнер NF Group Андрей Соловьев.

На конец июня в продаже находилось 3,4 тыс. лотов общей площадью 446 тыс. кв. м в 84 проектах. При этом рост совокупной стоимости предложения (на 9%) значительно опережает динамику количества лотов (+0,5%) и площади (+2,7%), что отражает сохранение высокого уровня цен и рост среднего бюджета объектов.

На рынке элитного жилья сейчас работает 50 застройщиков, лидируют по объему предложения Sminex, "Донстрой" и MR. По словам Соловьева, ситуация складывается как рынок покупателя: за полугодие, по предварительным данным, реализовано около 650 лотов, что на 27% меньше, чем в первом полугодии 2025 года (хотя выше уровня 2022 и 2023 годов).

Средневзвешенная цена квадратного метра в элитных новостройках на конец июня достигла 2,335 млн рублей — на 8% выше, чем годом ранее. В премиум-классе цена "квадрата" составила 1,619 млн рублей (+6%), в делюксе — 3,237 млн рублей (+7%).