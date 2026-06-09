Москва9 июн Вести.Аналитики компании "Метриум" выяснили, за какой метраж в столичных новостройках покупатели переплачивают, а на каком, напротив, экономят. Оказалось, что структура цен кардинально различается в зависимости от класса жилья: если в массовом сегменте лидируют крошечные студии, то в бизнес-, премиальном и высокобюджетном сегментах самый дорогой "квадрат" — у многокомнатных квартир. Об этом сообщает "МК.ru".

В массовых новостройках рекордную наценку демонстрируют студии. Как рассказала изданию директор департамента аналитики и консалтинга компании "Метриум" Юлия Иванова, средняя стоимость квадратного метра в студиях в 2026 году достигла 513 тыс. рублей — это на 23% выше среднего показателя по сегменту (418 тыс. рублей). Однушки дороже рынка на 10% (458 тыс. руб.), а вот с двухкомнатных квартир начинается экономия: "квадрат" там стоит 392 тыс. рублей (−6% к среднему). В трехкомнатных и многокомнатных квартирах удельная цена падает еще ниже — на 11% и 14% соответственно.

В бизнес-классе картина иная. Самый дорогой квадратный метр — у многокомнатных квартир: в среднем 636 тыс. руб., что на 16% выше среднего по сегменту. Студии лишь немного дешевле — 614 тыс. руб. А вот двух- и трехкомнатные лоты позволяют сэкономить: "квадрат" в них продается на 4% и 2% ниже рынка соответственно. В премиум-классе разрыв еще заметнее. Квартиры с четырьмя и более комнатами здесь стоят в среднем 1,1 млн рублей за квадратный метр — на 21% дороже среднего по сегменту (911 тыс. руб.).

Ранее отмечалось, что самая дешевая студия в Санкт-Петербурге площадью в 7,4 кв. м продается за 2,15 млн рублей.