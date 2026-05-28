Самую дешевую квартиру-студию в Петербурге выставили за 2,15 млн рублей

Москва28 мая Вести.Самой дешевой студией в центре Санкт-Петербурга стала квартира за 2,15 млн рублей. Об этом пишет "Лента.ру".

По данным издания, жилье находится в доме 1912 года постройки в Таврическом переулке. Площадь квартиры – 7,4 квадратного метра.

Самой же дорогой продающейся студией в центре города стала квартира на Тележной улице. Она обойдется покупателю в 23,69 млн рублей. Площадь жилья – 74 квадратных метра.

