Меблировка квартиры обойдется минимум в 150-200 тысяч рублей

Москва20 мая Вести.Россиянам для меблировки квартиры потребуется минимум 150-200 тысяч рублей, соответствующие подсчеты публикует "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

В такую сумму обойдется самая дешевая мебель и техника. Более полноценная комплектация потребует затрат в 300-650 тысяч рублей. Расчеты проводились при учете цен на обустройство кухни, мебели для жилой зоны и прочих элементов интерьера.

Рекомендуется ориентироваться на 20-25 тысяч рублей за квадрат при расчете по метражу. Для меблировки квартиры площадью 40 квадратных метров может понадобиться до миллиона рублей.

Эксперты также советуют не экономить на спальном месте, т.к. именно эти решения влияют на общее удобство и комфорт проживания в квартире.

