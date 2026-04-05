Москва5 апр Вести.Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал, какие суммы считает оптимальными для размера финансовой подушки в России. Своей позицией он поделился в комментарии NEWS.ru.

По его словам, минимальная сумма финансовой подушки для человека, у которого зарплата ниже среднего уровня по региону, должна быть эквивалентна четырем размерам ежемесячного дохода.

В оптимальном случае отложенная сумма должна доходить до девятикратного показателя поделился информацией эксперт

Собеседник журналистов уточнил, что человеку, у которого более высокий уровень доходов, рекомендуется иметь финансовую подушку, равную трем размерам ежемесячного дохода.

Бархота добавил также, что верхняя граница может доходить до семи окладов.

Между тем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в конце марта сообщил, что расходы россиян в январе 2026 года сократились на 1,9%.