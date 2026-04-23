Россияне назвали комфортный для них уровень заработка Россияне рассказали, какой уровень заработка считают комфортным для жизни

Москва23 апр Вести.Россияне считают, что для комфортной жизни они должны зарабатывать не меньше 100-150 тысяч рублей, заявила газета "Взгляд" по результатам своего опроса.

Респонденты, живущие в Тульской области и Чувашии, сообщили, что в их регионе можно комфортно жить при уровне заработка порядка 150 тысяч рублей в месяц.

Житель Санкт-Петербурга, участвовавший в опросе, сообщил, что его устраивает уровень дохода в 120 тысяч рублей.

Мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить. Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений поделился он

Московский студент, опрошенный газетой, заявил, что доход мужчины в среднем должен составлять не менее 100 тысяч рублей. Другие жители столицы заявили, что им нужны большие суммы, особенно если они живут не одни, а содержат семью с детьми.

Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие. Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой рассказала газете одна из жительниц Москвы

Ранее ТАСС заявил, что среднемесячная номинальная зарплата граждан России выросла в пять раз за 15 лет.