В центре Петербурга за 1,1 млн рублей продается туалет с возможностью прописки

Москва29 мая Вести.На платформе ЦИАН появилось объявление о продаже туалета с возможностью прописки за 1,1 миллиона рублей. Находится объект в центре Санкт-Петербурга.

Предложение включает в себя два небольших помещения без окон площадью 8 квадратных метров.

Преимущества: возможность постоянной регистрации, унитаз и парковка за 1,8 тысячи рублей в год.

Объект не предназначен для проживания.

Сдавалась под хранение вещей за 8000 (сейчас свободна - для показов). Две комнаты маленькие, есть свой унитаз говорится в объявлении

Помещения предлагается использовать, например, под кабинет маникюра.