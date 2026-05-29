Москва29 маяВести.На платформе ЦИАН появилось объявление о продаже туалета с возможностью прописки за 1,1 миллиона рублей. Находится объект в центре Санкт-Петербурга.

Предложение включает в себя два небольших помещения без окон площадью 8 квадратных метров.

Преимущества: возможность постоянной регистрации, унитаз и парковка за 1,8 тысячи рублей в год.

Объект не предназначен для проживания.

Сдавалась под хранение вещей за 8000 (сейчас свободна - для показов). Две комнаты маленькие, есть свой унитаз

говорится в объявлении

Помещения предлагается использовать, например, под кабинет маникюра.