Москва29 маяВести.На платформе ЦИАН появилось объявление о продаже туалета с возможностью прописки за 1,1 миллиона рублей. Находится объект в центре Санкт-Петербурга.
Предложение включает в себя два небольших помещения без окон площадью 8 квадратных метров.
Преимущества: возможность постоянной регистрации, унитаз и парковка за 1,8 тысячи рублей в год.
Объект не предназначен для проживания.
Сдавалась под хранение вещей за 8000 (сейчас свободна - для показов). Две комнаты маленькие, есть свой унитазговорится в объявлении
Помещения предлагается использовать, например, под кабинет маникюра.